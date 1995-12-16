(Kosko) Marianna 24.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Kosko) Marianna

(Kosko) Marianna

Место рождения

Ostrów Maz akt 101/1909

Дата рождения

24.03.1909

Дата смерти

16.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1909

Отец: Kuzka Antoni Julian

Мать: Koska (Oleksiak/Oleszczak) Stanisława Oleszczak/

Ostrów Maz akt 101/1909
Бракосочетание
27.12.1937

Муж: Gryglaszewski Tomasz Sylwester

Ostrów Maz
Рождение ребёнка
1939

Сын: Gryglaszewski Jan

Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Paczóski (Gryglaszewska) Irena

Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester

Ostrów Mazowiecka
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Gryglaszewska) Barbara

Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester

Ostrów Mazowiecka
Смерть
16.12.1995
Ostrów Mazowiecka
Похороны
Неизвестно
Cmentarz w Ostrowi Mazowieckiej

Мы используем куки для улучшения работы сайта.