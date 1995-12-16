(Kosko) Marianna
Место рожденияOstrów Maz akt 101/1909
Дата рождения24.03.1909
Дата смерти16.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1909
Ostrów Maz akt 101/1909
Бракосочетание
27.12.1937
Ostrów Maz
Рождение ребёнка
1939
Сын: Gryglaszewski Jan
Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Paczóski (Gryglaszewska) Irena
Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester
Ostrów Mazowiecka
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Gryglaszewska) Barbara
Отец ребёнка: Gryglaszewski Tomasz Sylwester
Ostrów Mazowiecka
Смерть
16.12.1995
Ostrów Mazowiecka
Похороны
Неизвестно
Cmentarz w Ostrowi Mazowieckiej