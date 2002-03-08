Финоженок (Федорова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финоженок (Федорова) Варвара Федоровна

Место рождения

Ширково, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

09.12.1917

Дата смерти

08.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Между 1936 и 1937

Муж: Финоженок Кирилл Евстратьевич

Рождение ребёнка
22.11.1942

Сын: Финоженок Николай Кириллович

Отец ребёнка: Финоженок Кирилл Евстратьевич

Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
08.03.2002
Белогорка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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