Финоженок (Федорова) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1917
Дата смерти08.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1936 и 1937
Рождение ребёнка
22.11.1942
Сын: Финоженок Николай Кириллович
Отец ребёнка: Финоженок Кирилл Евстратьевич
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
08.03.2002
Белогорка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область