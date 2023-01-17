Финоженок Кирилл Евстратьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1915
Дата смерти17.02.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915
Бракосочетание
Между 1936 и 1937
Рождение ребёнка
22.11.1942
Сын: Финоженок Николай Кириллович
Мать ребёнка: Финоженок Варвара Федоровна
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
17.02.1981
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область