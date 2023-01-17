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Финоженок Кирилл Евстратьевич

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Место рождения

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.03.1915

Дата смерти

17.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915

Отец: Финоженков Астрат Петрович

Мать: Финоженкова Домна Васильевна

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Между 1936 и 1937

Жена: Финоженок Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1942

Сын: Финоженок Николай Кириллович

Мать ребёнка: Финоженок Варвара Федоровна

Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
17.02.1981
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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