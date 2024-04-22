Васильев Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972
Бракосочетание
07.01.1993
Жена: Савенко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1995
Сын: Васильев Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Савенко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.2002
Дочь: Васильева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Савенко Ольга Васильевна