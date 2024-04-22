Васильев Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Дмитрий Владимирович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

15.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
07.01.1993

Жена: Савенко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1995

Сын: Васильев Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Савенко Ольга Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
29.03.2002

Дочь: Васильева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Савенко Ольга Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
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