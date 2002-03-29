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Васильева Дарья Дмитриевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

29.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2002

Отец: Васильев Дмитрий Владимирович

Мать: Савенко Ольга Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
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