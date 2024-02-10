Скрипникова Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1893
Сын: Скрипников Степан Константинович
Отец ребёнка: Скрипников Константин
Рождение ребёнка
07.01.1900
Сын: Скрипников Тихон Константинович
Отец ребёнка: Скрипников Константин
Смерть
Неизвестно