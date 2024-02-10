Скрипников Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1893

Сын: Скрипников Степан Константинович

Мать ребёнка: Скрипникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1900

Сын: Скрипников Тихон Константинович

Мать ребёнка: Скрипникова Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно

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