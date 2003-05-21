Петрашень Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашень Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1949

Дата смерти

21.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1949

Отец: Петрашень Василий Иванович

Мать: Петрашень Анна Львовна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
01.03.1999
Место жительства
01.08.1999
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.2003
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