Петрашень (Майзельс) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашень (Майзельс) Анна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1949

Сын: Петрашень Павел Васильевич

Отец ребёнка: Петрашень Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрашень Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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