Черемисинова Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Черемисинов Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Черемисинов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Черемисинов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Черемисинов Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич
Смерть
Неизвестно