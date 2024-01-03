Черемисинова Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Гаврило Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Черемисинов Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Черемисинов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Черемисинов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Черемисинов Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Черемисинов Гаврило Васильевич

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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