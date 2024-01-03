Черемисинов Гаврило Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Черемисинов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Черемисинов Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Черемисинов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Черемисинов Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Черемисинов Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно