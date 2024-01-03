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Черемисинов Гаврило Васильевич

Место рождения

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Черемисинов Василий

Мать: не указана

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисинова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Черемисинов Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Черемисинов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Черемисинов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Черемисинов Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Черемисинова Ирина Федоровна

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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