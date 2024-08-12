Исиченко Нина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1967
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1970
Дочь: (Исиченко) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Исиченко Борис Николаевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно