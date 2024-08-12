Исиченко Нина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исиченко Нина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1967

Муж: Исиченко Борис Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1970

Дочь: (Исиченко) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Исиченко Борис Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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