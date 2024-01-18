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Шувалов Алексей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович

Мать: Шувалова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Алексеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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