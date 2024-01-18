Шувалов Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Алексеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно