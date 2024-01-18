Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Алексеевна
Отец ребёнка: Шувалов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Шувалов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Шувалов Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно