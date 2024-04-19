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Шестакова Марфа Петровна

Место рождения

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Петр

Мать: не указана

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Мария Агаповна

Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Февронья Агаповна

Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Захар Агапович

Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестаков Тарас Агапович

Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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