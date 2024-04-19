Шестакова Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Мария Агаповна
Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Февронья Агаповна
Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шестаков Агап Иванович
Смерть
Неизвестно