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Шестаков Агап Иванович

Место рождения

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шестаков Иван Степанович

Мать: Шестакова Евфимия Ксенофонтовна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Мария Агаповна

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Февронья Агаповна

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Захар Агапович

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестаков Тарас Агапович

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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