Шестаков Агап Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Мария Агаповна
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Февронья Агаповна
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно