Корюков Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Галина Митрофановна
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Ольга Митрафановна
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Сын: Корюков Валера Митрофанович
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Корюков Виктор Митрофанович
Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна
Смерть
2004