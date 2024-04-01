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Корюков Митрофан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Корюков Василий Зиновеевич

Мать: Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Галина Митрофановна

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Ольга Митрафановна

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969

Сын: Корюков Валера Митрофанович

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Корюков Виктор Митрофанович

Мать ребёнка: Корюкова Лидия Ивановна

Смерть
2004

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