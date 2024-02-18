Подпрятова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Капиталина Осиповна
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подпрятов Василий Осипович
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подпрятов Николай Осипович
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Медведева Елена Осиповна
Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович
Смерть
Неизвестно