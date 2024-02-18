Подпрятова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпрятова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Елизавета Осиповна

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Капиталина Осиповна

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпрятов Василий Осипович

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпрятов Николай Осипович

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подпрятов Осип Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Медведева Елена Осиповна

Отец ребёнка: Подпрятов Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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