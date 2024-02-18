Подпрятов Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подпрятов Осип Иванович
Мать: Подпрятова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно