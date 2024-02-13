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Медведева Елена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Подпрятов Осип Иванович

Мать: Подпрятова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Медведев Иван Логвинович

Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Медведева Варвара Логвиновна

Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Медведев Михаил Логвинович

Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Медведева Мария Логвиновна

Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович

Была из двойнят. Двойняшка Михаил
Смерть
1976

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