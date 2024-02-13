Медведева Елена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1976
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Подпрятов Осип Иванович
Мать: Подпрятова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Медведева Варвара Логвиновна
Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Медведев Михаил Логвинович
Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Медведева Мария Логвиновна
Отец ребёнка: Медведев Логвин Логвинович
Была из двойнят. Двойняшка Михаил
Смерть
1976