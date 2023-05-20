Андриенко Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1921
Дата смерти14.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Андриенко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Андриенко (Кришталева) Раиса Степановна
Виноградное, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
14.07.1976