Андриенко Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1921

Дата смерти

14.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Андриенко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Андриенко (Кришталева) Раиса Степановна

Виноградное, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
14.07.1976

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