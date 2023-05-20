Андриенко (Кришталева) Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Андриенко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Андриенко Михаил Федорович
Виноградное, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
Неизвестно