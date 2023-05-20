Андриенко (Кришталева) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко (Кришталева) Раиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Андриенко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Андриенко Михаил Федорович

Виноградное, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
Неизвестно
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