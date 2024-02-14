Тимербулатова Ноял — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова Ноял

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимербулатова) Магира Нуритдиновна

Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна

Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербулатов Мутигулла Нуритдинович

Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербулатов Сайфулла Нуритдинович

Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Рождение ребёнка
26.11.1913

Сын: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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