Тимербулатова Ноял
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимербулатова) Магира Нуритдиновна
Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна
Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимербулатов Мутигулла Нуритдинович
Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимербулатов Сайфулла Нуритдинович
Отец ребёнка: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1913
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно