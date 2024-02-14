Тимербулатов Сайфулла Нуритдинович
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Гульбану
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно