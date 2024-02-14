Тимербулатов Сайфулла Нуритдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Сайфулла Нуритдинович

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова Ноял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Гульбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Гульбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Гульбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Гульбану

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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