Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова Ноял

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Шарифьян

Рождение ребёнка
13.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Шарифьян

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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