Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагапов Шарифьян
Рождение ребёнка
13.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Шарифьян
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно