Леонова (Лебедева) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938
Отец: Лебедев Иван
Мать: Лебедева (Соколова) Анна
Образование
С 1945 по 1956
Тёсовская средняя школа
Образование
С 1956 по 1957
Кулинарное училище при Кооперативном техникуме г.Смоленск. Среднее специальное
Бракосочетание
10.02.1962
Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Леонов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич