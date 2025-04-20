Леонова (Лебедева) Любовь Ивановна 06.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонова (Лебедева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Хотьково, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.02.1938

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938

Отец: Лебедев Иван

Мать: Лебедева (Соколова) Анна

Хотьково, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Образование
С 1945 по 1956
Тёсовская средняя школа
Образование
С 1956 по 1957
Кулинарное училище при Кооперативном техникуме г.Смоленск. Среднее специальное
Бракосочетание
10.02.1962

Муж: Леонов Анатолий Афанасьевич

Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Леонов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич

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