деревня Хотьково, деревня Хотьково, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хотьково

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10337Хотьково, с. вл.при р. Вазузе.151192829Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Хотьковская волость
556. Хотьково, село бывшее владельческое, при реке Вазузе, дворов 13, жителей 60, волостное правление, 2 церкви православные, школа, 2 лавки, ярмарка в Вознесенье, 10-ю п Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Хотьковская волость
420ХотьковоДеревня15192740Две церкви, земская школа, ярмарки: в день Вознесения Господня, в 10-ю пятницу по Пасхе, 15 августа, 15 сентября и 28 сентября, 6 мелочных лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
178773Хотьководеревня55°42'00"34°12'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Дугинское сельское поселение
66646470161д Хотьководеревня
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