Хотьково
Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10337Хотьково, с. вл.при р. Вазузе.151192829Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
556. Хотьково, село бывшее владельческое, при реке Вазузе, дворов 13, жителей 60, волостное правление, 2 церкви православные, школа, 2 лавки, ярмарка в Вознесенье, 10-ю п Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
420ХотьковоДеревня15192740Две церкви, земская школа, ярмарки: в день Вознесения Господня, в 10-ю пятницу по Пасхе, 15 августа, 15 сентября и 28 сентября, 6 мелочных лавок
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178773Хотьководеревня55°42'00"34°12'00"N-36-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66646470161д Хотьководеревня