Леонов Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1936
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936
Отец: Леонов Афанас Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1964
Сын: Леонов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2009