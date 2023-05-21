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Леонов Анатолий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1936

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936

Отец: Леонов Афанас Сергеевич

Мать: Леонова Февронья Евсеевна

Рождение ребёнка
09.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Сын: Леонов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009