Гусева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Любовь Степанова
Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно