Гусева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Любовь Степанова

Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гусев Никита Степанов

Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гусев Афанасий Степанов

Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гусев Андрей Степанов

Отец ребёнка: Гусев Степан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Степан Васильев

Смерть
Неизвестно
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