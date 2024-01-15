Гусев Степан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гусев Василий Петров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Любовь Степанова
Мать ребёнка: Гусева Елена
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гусева Елена
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Гусева Елена
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Гусева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Елена
Смерть
1832