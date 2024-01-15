Гусев Степан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Степан Васильев

Гусев Степан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гусев Василий Петров

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Любовь Степанова

Мать ребёнка: Гусева Елена

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гусев Никита Степанов

Мать ребёнка: Гусева Елена

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гусев Афанасий Степанов

Мать ребёнка: Гусева Елена

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гусев Андрей Степанов

Мать ребёнка: Гусева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Елена

Смерть
1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close