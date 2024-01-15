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(Гусева) Любовь Степанова
(Гусева) Любовь Степанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гусев Степан Васильев
1801 г.р.
Мать
Гусева Елена
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Гусев Степан Васильев
Мать:
Гусева Елена
Смерть
Неизвестно
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