Борозднов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорозднов Александр

Борозднов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борозднова Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борозднов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борозднов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Борозднов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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