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Борозднов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Борозднов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1951

Сын: Борозднов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Борозднова (Карасëва) Раиса Тимофеевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.03.1954

Сын: Борозднов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Борозднова (Карасëва) Раиса Тимофеевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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