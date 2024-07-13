Борозднов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Борозднов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1951
Сын: Борозднов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Борозднова (Карасëва) Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.03.1954
Сын: Борозднов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Борозднова (Карасëва) Раиса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно