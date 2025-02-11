Бесов Аким Фадеевич
мужской, родился 1820, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБесов Фаддей Васильевич1800 г.р.
МатьБесова Вера Ивановна1799 г.р.
Супруги
Бесова Евдокия Степановна1818 г.р.
Дети
(Бесова) Наталья Акимовна1842 г.р.
(Бесова) Дарья Акимовна1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бесов Фаддей Васильевич
Мать: Бесова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бесова) Наталья Акимовна
Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бесова) Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бесова) Вера Акимовна
Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно