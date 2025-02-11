Бесов Аким Фадеевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Бесов Аким Фадеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Бесов Фаддей Васильевич1800 г.р.
Мать
Бесова Вера Ивановна1799 г.р.
Супруги
Бесова Евдокия Степановна1818 г.р.
Дети
(Бесова) Наталья Акимовна1842 г.р.
(Бесова) Дарья Акимовна1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бесов Фаддей Васильевич

Мать: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бесова) Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бесова) Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бесова) Вера Акимовна

Мать ребёнка: Бесова Евдокия Степановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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