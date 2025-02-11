Бесова Вера Ивановна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Бесова Вера Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1799, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Бесов Аким Фадеевич1820 г.р.
Бесов Тимофей Фадеевич1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бесов Аким Фадеевич

Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бесов Тимофей Фадеевич

Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Бесова) Васса Фадеевна

Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бесов Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бесов Павел Фадеевич

Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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