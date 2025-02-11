Бесова Вера Ивановна
женский, родилась 1799, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Бесов Аким Фадеевич1820 г.р.
Бесов Тимофей Фадеевич1825 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бесов Аким Фадеевич
Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Бесова) Васса Фадеевна
Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бесов Иван Фадеевич
Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бесов Павел Фадеевич
Отец ребёнка: Бесов Фаддей Васильевич
Смерть
Неизвестно