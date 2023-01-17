Бесов Фаддей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бесов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бесов Аким Фадеевич
Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васса Фадеевна
Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бесов Иван Фадеевич
Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бесов Павел Фадеевич
Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно