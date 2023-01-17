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Бесов Фаддей Васильевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бесов Василий

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бесов Аким Фадеевич

Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бесов Тимофей Фадеевич

Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васса Фадеевна

Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бесов Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бесов Павел Фадеевич

Мать ребёнка: Бесова Вера Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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