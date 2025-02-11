Бесова Евдокия Степановна
женский, родилась 1818, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Бесов Аким Фадеевич1820 г.р.
Дети
(Бесова) Наталья Акимовна1842 г.р.
(Бесова) Дарья Акимовна1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесов Аким Фадеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бесова) Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бесова) Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бесова) Вера Акимовна
Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич
Смерть
Неизвестно