Бесова Евдокия Степановна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Бесова Евдокия Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Бесов Аким Фадеевич1820 г.р.
Дети
(Бесова) Наталья Акимовна1842 г.р.
(Бесова) Дарья Акимовна1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Аким Фадеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бесова) Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бесова) Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бесова) Вера Акимовна

Отец ребёнка: Бесов Аким Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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