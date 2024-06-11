Карманов Фаддей Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти16.04.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Карманов Елисей Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1857
Сын: Карманов Евфимий Фаддеевич
Мать ребёнка: Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
31.01.1862
Мать ребёнка: Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна
Смерть
16.04.1864