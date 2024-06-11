Карманов Фаддей Елисеевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманов Фаддей Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Карманов Елисей Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Анна Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Карманов Евфимий Фаддеевич

Мать ребёнка: Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
31.01.1862

Сын: Карманов Петр Фаддеевич

Мать ребёнка: Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна

Смерть
16.04.1864

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