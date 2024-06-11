Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1857
Сын: Карманов Евфимий Фаддеевич
Отец ребёнка: Карманов Фаддей Елисеевич
Рождение ребёнка
31.01.1862
Отец ребёнка: Карманов Фаддей Елисеевич
Смерть
Неизвестно