Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова (Макарова) Дарья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Фаддей Елисеевич

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Карманов Евфимий Фаддеевич

Отец ребёнка: Карманов Фаддей Елисеевич

Рождение ребёнка
31.01.1862

Сын: Карманов Петр Фаддеевич

Отец ребёнка: Карманов Фаддей Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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