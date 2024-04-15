Козлова (Степанкина) Анна Ильинична
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения09.09.1918
Дата смерти18.05.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Козлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Козлов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович
Смерть
18.05.1994