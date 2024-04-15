Козлова (Степанкина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

09.09.1918

Дата смерти

18.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918

Отец: Степанкин Илья Евдокимович

Мать: Степанкина (Клюева) Варвара Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Козлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Козлов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович

Смерть
18.05.1994

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