Степанкина (Клюева) Варвара Евдокимовна
Место рождениядерНовляны Касимовского рн
Дата рождения1896
Дата смерти?.01.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Клюев Евдоким
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
06.02.1925
Дочь: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
16.08.1928
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: Степанкина (Степанкина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Степанкин Александр Ильич
Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович
Смерть
?.01.1988
Похороны
Неизвестно