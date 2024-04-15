Степанкина (Клюева) Варвара Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина (Клюева) Варвара Евдокимовна

Место рождения

дерНовляны Касимовского рн

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Клюев Евдоким

Мать: Клюева (Клюева) Мамаша Мачеха

Развод
Неизвестно

Муж: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
06.02.1925

Дочь: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
16.08.1928

Сын: Степанкин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: Степанкина (Степанкина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Степанкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Степанкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Степанкин Илья Евдокимович

Смерть
?.01.1988
Похороны
Неизвестно

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