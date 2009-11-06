Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

06.02.1925

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925

Отец: Степанкин Илья Евдокимович

Мать: Степанкина (Клюева) Варвара Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий

Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий

Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий

Смерть
06.11.2009
Похороны
Неизвестно

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