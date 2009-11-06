Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения06.02.1925
Дата смерти06.11.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Василий
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Василий
Рождение ребёнка
05.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Василий
Смерть
06.11.2009
Похороны
Неизвестно