Волков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Василий

Место рождения

1926

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична

Смерть
Неизвестно

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