Волков Василий
Место рождения1926
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
05.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Степанкина) Евгения Ильинична
Смерть
Неизвестно