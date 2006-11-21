Козлов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Владимир Михайлович

Козлов Владимир Михайлович

Место рождения

Фроловское Касимовского района Рязанской области

Дата рождения

31.01.1918

Дата смерти

21.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918

Отец: Козлов Михаил

Мать: Козлова (Першина) Ксения Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Козлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Козлов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична

Смерть
21.11.2006
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.