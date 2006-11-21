Козлов Владимир Михайлович
Место рожденияФроловское Касимовского района Рязанской области
Дата рождения31.01.1918
Дата смерти21.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Козлов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
04.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Козлов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Козлова (Степанкина) Анна Ильинична
Смерть
21.11.2006
Похороны
Неизвестно