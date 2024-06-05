Аношкина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношкина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аношкин Фëдор Ларионович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аношкин Егор Фëдорович

Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аношкина Анна Фëдоровна

Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Аношкин Василий Фëдорович

Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович

Смерть
Неизвестно

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