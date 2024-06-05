Аношкина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аношкина Анна Фëдоровна
Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Аношкин Василий Фëдорович
Отец ребёнка: Аношкин Фëдор Ларионович
Смерть
Неизвестно