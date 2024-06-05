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Аношкин Фëдор Ларионович

Место рождения

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович

Мать: Аношкина-Шулова (Льяскина) Матрона Анисимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аношкин Егор Фëдорович

Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аношкина Анна Фëдоровна

Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Аношкин Василий Фëдорович

Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна

Смерть
?.02.1942
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

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