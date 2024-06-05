Аношкин Фëдор Ларионович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аношкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аношкина Анна Фëдоровна
Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Аношкин Василий Фëдорович
Мать ребёнка: Аношкина Мария Петровна
Смерть
?.02.1942
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край