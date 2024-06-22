Василий Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Антипа Никонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Серебрякова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАСО, 67-1-99-114л
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАСО, 24-25-330-70об
Рождение ребёнка
20.01.1805 ст.
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична
ГАСО, 24-25-330-71л
Смерть
Неизвестно