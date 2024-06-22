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Василий Антипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Антипа Никонович

Мать: (Смирнова) Катерина Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Серебрякова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-114л
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Антипин Сава Васильевич

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70об
Рождение ребёнка
20.01.1805 ст.

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Садовникова) Марья Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71л
Смерть
Неизвестно

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