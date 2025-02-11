Ефремов Никифор Егоров
мужской, родился 1822, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЕфремов ЕгорДо 1802 г.р.
Супруги
Ефремова Федора Иванова1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ефремов Егор
Мать: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Федора Иванова
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно