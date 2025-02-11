Ефремов Никифор Егоров 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефремов Никифор Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Ефремов ЕгорДо 1802 г.р.
Супруги
Ефремова Федора Иванова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ефремов Егор

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Федора Иванова

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

90 семья

Смерть
Неизвестно

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