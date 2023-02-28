Ефремов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Егор

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ефремов Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ефремов Никифор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефремов Яков Егоров

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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