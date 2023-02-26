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Матюхин Алексей Ананиев

Место рождения

с.Паниковец Воронецкой вол. Елецкого уезда Орловской губ.

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Паниковец Воронецкой вол. Елецкого уезда Орловской губ.
Бракосочетание
17.01.1910

Жена: Матюхина Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1911

Сын: Матюхин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Матюхин Константин Алексеев

Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Матюхин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова

Смерть
Неизвестно
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