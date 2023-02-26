Матюхин Алексей Ананиев
Место рожденияс.Паниковец Воронецкой вол. Елецкого уезда Орловской губ.
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1886
с.Паниковец Воронецкой вол. Елецкого уезда Орловской губ.
Бракосочетание
17.01.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1911
Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Матюхин Константин Алексеев
Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
21.08.1913
Мать ребёнка: Матюхина Параскева Ефимова
Смерть
Неизвестно